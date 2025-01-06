Сначала - Трамп, потом - Путин - Зеленский прокомментировал порядок переговоров по прекращению войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры по прекращению войны состоятся с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Только после этого, при условии получения от американского лидера сильных гарантий безопасности для Украины, возможен разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, ключевой датой может стать 25 января, когда он намерен встретиться с Трампом. "Мы садимся с ним и договариваемся, как остановить войну и Путина", – отметил президент. Об этом Зеленский сообщил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Он также подчеркнул, что роль Европы в этом процессе должна быть значительной, ведь европейские страны будут внимательно следить за переговорами с Трампом. Зеленский добавил, что европейские лидеры регулярно спрашивают его о деталях разговоров с Трампом.

Если Трамп предложит убедительные гарантии безопасности для Украины, только после этого может начаться диалог с россиянами. Зеленский подчеркнул, что такие переговоры должны проходить последовательно, а не в трехстороннем формате сразу.

В то же время, он предположил, что Трамп может столкнуться с политическими трудностями, если будет добиваться прекращения войны без обеспечения надлежащих гарантий для Украины. По словам Зеленского, это может напоминать ситуацию, в которой он сам оказался в 2019 году.

"Не стоит ждать доброй воли Путина. Его нужно заставить выполнить условия, необходимые для завершения войны", – подытожил Зеленский.

Следует отметить, что во время предвыборной кампании Трамп часто отмечал свои хорошие отношения с Путиным и обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после своего избрания.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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