В коммунальных платежках украинцев могут появиться доначисления: за что придется переплатить

В июне отдельные потребители могут обнаружить в счетах за холодную воду и водоотвод дополнительные начисления. Кто именно получит такие "неожиданные" суммы – читайте дальше.

Так, в этом месяце большие счета за холодную воду и водоотвод могут получить потребители, которые не подают показания счетчиков в установленный срок. Об этом предупредили в "Киевводоканале", сообщает "24 канал".

Если не передать фактические показатели счетчика, система автоматически начислит оплату по среднему потреблению, что может привести к переплатам. Больше всего пострадают те, кто экономит воду, но не подает обновленные данные.

Заметим, в случае непредставления показателей до 30-31 числа месяца, в платежках могут появиться значительно большие суммы.

Читайте также: Для части пенсионеров отменили оплату коммуналки: кто попал в список

Предусмотрены ли изменения в стоимости услуг по водоснабжению

В столице и крупных городах тарифы на воду остаются стабильными, тогда как в меньших населенных пунктах местные власти имеют право устанавливать собственные расценки.

Это отражается на общей сумме в счетах, поэтому стоит внимательно проверять платежки.

Увидели в счете "среднее потребление" – немедленно передайте фактические данные со счетчика.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!