В конце июня Землю накроет трехдневная магнитная буря, к чему готовиться

Специалисты предупредили о трехдневной магнитной буре, которая накроет Землю из-за новых вспышек на Солнце. Геомагнитные возмущения могут быть ощутимы для пожилых людей и метеозависимых жителей нашей планеты.

Согласно сообщению Meteoagent, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обновило информацию о космических возмущениях в последние дни июня.

По данным ученых, последняя магнитная буря июня будет слабой, категории G1. Она продлится с 28 по 30 июня включительно.

Магнитные бури являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем на Земле. Когда на Солнце происходят взрывы, большие количества заряженных частиц (электронов и протонов) выбрасываются в космос. Эти частицы образуют солнечный ветер, который может достигнуть Земли в течение нескольких часов до нескольких дней.

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Когда солнечный ветер столкнется с магнитным полем Земли, происходит процесс взаимодействия, в результате которого частицы солнечного ветра попадают в атмосферу Земли у полюсов. Магнитные бури могут влиять на разные технологии и инфраструктуру.

Магнитные бури могут оказать определенное влияние на нашу планету и ее обитателей. Например, они могут повлечь за собой изменения в магнитном поле Земли, что может повлиять на работу компасов и систем навигации. Кроме того, сильные магнитные бури могут вызвать перерывы в работе спутниковых коммуникаций, радио- и телевизионных передач, а также влиять на электрические сети, вызывая сбои в снабжении электроэнергией.

Для жителей Земли магнитные бури в основном не представляют прямой угрозы для здоровья. Однако некоторые люди могут испытывать некоторые физические симптомы во время магнитных бурь, такие как головные боли, изменения настроения, сонливость или бессонница.

Ранее мы сообщали, что астрофотографы Эндрю МакКарти и Джейсон Гензель создали удивительный снимок Солнца. Результатом их командной работы стала самая подробная 140-мегапиксельная иллюстрация нашей звезды.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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