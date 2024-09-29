В Краснодарском крае и ряде областей РФ ночью прогремели взрывы, вспыхнули пожары на аэродромах (фото, видео)

По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ у военного городка раздались взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы Astra, Shot, российские губернаторы.

Обновлено в 9:43 Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в Котлубане Волгоградской области РФ атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы 125 украинских БПЛА самолетного типа были "уничтожены и перехвачены" в ночь на 29 сентября.

В сообщении Astra отмечается, что в Ейске возле военного городка раздались взрывы.

"Вероятно, по области ударили беспилотники", – говорится в сообщении.

"Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о взрывах, прогремевших возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ – там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучение летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ".

О возможной атаке также идет речь в российских провоенных пабликах.

Например, утверждается, что несколько БпЛА двигались со стороны Белосарайской косы в направлении Ейска/Приморско-Ахтарска. Якобы в направлении энергетических и стратегически важных военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также на Кубани и Ставрополье движутся БПЛА ВСУ, суммарно, от 70 до 150.

Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже сообщали о взрывах.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ дрон при падении врезался в дерево и взорвался, в результате чего в стоящем поблизости доме выбило окна и двери, обломки повредили автомобиль.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силы ПВО якобы уничтожили 4 беспилотника.

По словам губернатора Воронежской области, в Воронеже якобы упало несколько сбитых БПЛА, в результате чего возникли пожары. Местные жители сообщили, что слышали не менее 10 взрывов.

Позже паблики сообщили о новых взрывах в Воронеже, а также о взрывах и пожарах в Волгоградской области.

Губернатор Ростовской области заявил о 18 якобы сбитых дронов над регионом.

Ранее мы рассказывали, что на россии дроны уничтожили тонны боеприпасов, в том числе из КНДР.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!