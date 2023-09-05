В Луганской области взорвали "руководителя таможни" "ЛНР" Афанасьевского – источники

Во временно оккупированной так называемой Луганской Народной Республике (ЛНР) произошло взрывное событие, которое имело место в доме возглавлявшего таможню этой "республики" Юрия Афанасьевского.

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По неподтвержденной информации, за этим инцидентом может стоять Служба безопасности Украины (СБУ), пишут СМИ, ссылаясь на источники.

Афанасьевский получил серьезные ранения в результате взрыва, включая множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Он находится в больнице в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

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Этот индивид, также известный как генерал-майор и агент центрального аппарата Федеральной службы безопасности России (ФСБ), был известен своей ролью "финансиста" главы "ЛНР" Леонида Пасечника. Он был обвинен в "отмывании" денег для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований.

На Афанасьевского также наложены персональные санкции со стороны Европейского Союза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии. Остается надеяться, что в будущем его статус может измениться с "трехсотого" на "двухсотого".

Напомним, в оккупированном Скадовске в Херсонской области произошел подрыв автомобиля с коллаборантом Сергеем Москаленко.

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