В Мексике обнаружили остатки 1600-летнего поселения с артезианской скважиной (фото)

Археологи обнаружили в 48 км северо-восточнее Мехико, деревню Теотиуакан. Там были найдены конструктивные элементы, такие как каналы, полы, тараны, каменные ряды, столбовые отверстия и артезианская скважина.

Они также обнаружили остатки трех человеческих захоронений, двух взрослых и одного несовершеннолетнего, сопровождавшихся рядом полированных ящиков с кольцевым основанием. Об этом сообщает Interesting Engineering.

"Благодаря этим новым находкам существование села, которое проживало в Теотиуакане в районе Тлателолко, было консолидировано и продемонстрировано", – подытожили археологи.

Читайте также: Археологи обнаружили огромный меч и бронзовое зеркало в японском захоронении 4 века

Видео дня

Согласно найденной керамике, село Теотиуакан датируется 450-650 гг. нашей эры, соответствующей классическому периоду, между фазами Позднего Ксолальпана (350–550 гг. н. э.) и Метепеку (550–600 гг. н. э.).

Это одно из таких археологических мест, имеющее самую длинную историю исследований в Мексике. Значительная часть знаний о месте, искусстве и культуре из ацтекских источников. Город процветал между 100 годом до нашей эры и 650 годом нашей эры, задолго до прихода ацтеков в 1400-х годах.

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!