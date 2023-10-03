В Мексике обнаружили скелеты мамонтов в возрасте 20 тысяч лет

В ходе строительства аэропорта в Мексике было обнаружено более 200 скелетов мамонтов. По мнению специалистов, этим скелетам может быть от 10 до 20 тысяч лет.

Об этом пишет ТСН

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Считается, что мамонты могли оказаться в болотной ловушке, куда их загнали люди во время охоты. Строительные работы приостановлены, и начаты археологические раскопки, которые, как надеются эксперты, помогут раскрыть тайну исчезновения этого уникального вида животных.

Напомним, в Турции: археологи раскопали скелет лошади с бронзовым удилком в челюсти.

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