В Мексике вблизи храма ацтеков обнаружили более 600 черепов людей, принесенных в жертву

Мексиканский Национальный институт антропологии и истории сообщил, что археологи обнаружили 119 человеческих черепов в недавно обнаруженной удаленной северо-восточной части стены, расположенной недалеко от крупнейшего храма ацтеков в центре Мехико.

Об этом пишет ТСН.

Эта "стена черепов" (цомпантли) служила ацтекам для жертвоприношений своему богу войны. Среди 119 черепов были как мужчины, так и женщины, а также по меньшей мере трое детей.

Археологи обнаружили эту стену впервые в 2015 году, оценивая ее длину примерно в 34 метра, высоту – 45 сантиметров, и глубину – примерно 2 метра. С тех пор в ней было найдено 484 черепа. С последним открытием общее количество черепов возросло до 603.

Читайте также: В Турции нашли косметику, которой 2000 лет (фото)

Исследователи датируют эту часть стены периодом между 1486 и 1502 годами и предполагают, что она расположена на глубине 3,5 метра, и, возможно, была главной "стеной черепов" в бывшей столице ацтеков, Теночтитлане.

История жертвоприношений была распространена среди многих народов региона до завоевания Испанией в XVI веке. Воинов из соседних деревень приносили в жертву богам, а их черепа часто выставляли на показ, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников. Этот жестокий обряд жертвоприношения был особенно распространен среди ацтеков, живших на территории современной Мексики.

Напомним, археологи раскопали скелет лошади с бронзовым удилком в челюсти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!