У Мексиці поблизу храму ацтеків виявили понад 600 черепів людей, які були принесені в жертву

Мексиканський Національний інститут антропології та історії повідомив, що археологи виявили 119 людських черепів у нещодавно виявленій віддаленій північно-східній частині стіни, що знаходиться недалеко від найбільшого храму ацтеків в центрі Мехіко.

Про це пише ТСН.

Ця "стіна черепів" (цомпантлі) слугувала ацтекам для жертвоприношень своєму богу війни. Серед 119 черепів були як чоловіки, так і жінки, а також щонайменше троє дітей.

Археологи виявили цю стіну вперше в 2015 році, оцінюючи її довжину приблизно в 34 метри, висоту - 45 сантиметрів, і глибину - приблизно 2 метри. З того часу в ній було знайдено 484 черепи. З останнім відкриттям загальна кількість черепів зросла до 603.

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Дослідники датують цю частину стіни періодом між 1486 і 1502 роками та припускають, що вона розташована на глибині 3,5 метра, і можливо була головною "стіною черепів" у колишній столиці ацтеків, Теночтітлані.

Історія жертвоприношень була поширеною серед багатьох народів регіону до завоювання Іспанією в XVI столітті. Воїнів з сусідніх сіл приносили в жертву богам, а їхні черепи часто виставляли на показ, щоб відлякувати потенційних зловмисників. Цей жорстокий обряд жертвоприношення був особливо поширеним серед ацтеків, які жили на території сучасної Мексики.

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