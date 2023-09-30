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Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)

Билім Олена

Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)

У 2700-річному замку Чавуштепе в Туреччині археологи знайшли гарно збережений скелет коня з бронзовим наконечником у щелепах (металевий шматок, який вставляли в рот, щоб направляти коня).

За даними Anatolian Archaeology, цей замок був побудований урартським царем Сардурі II в 750 році до нашої ери. Він належав урартам, які правили в регіоні Східної Анатолії.

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Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)

Зазначається, що минулого року на місці, де раніше було знайдено скелет, що належав людині з правлячого класу Урарту, цього року також був знайдений скелет із коня з вудилами, виготовленими з бронзи.

Дослідники повідомили, що ця знахідка "має велике значення для урартської археології", оскільки вперше знайдено такий артефакт.

Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)
Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)

"Раніше ми знаходили подібні кільця, як браслети та браслети, на людських скелетах. Ця нова знахідка має більший розмір і розміщена в середині рота коня. Ми вважаємо, що його власник використав для більш ефективного контролю над твариною. Це перший випадок, коли ми знайшли насадку у формі кільця в історії Урарту. Це показує нам, яку значну роль відігравали коні в урартському суспільстві. Ці відкриття вказують на те, що це місце належало правлячому класу", – зауважив професор, доктор Рафет Чавушоглу, який є деканом факультету мистецтв і наук Університету Ван Юзунцю Йил (YYÜ).

За словами археологів, череп і нижня щелепа коня були неушкоджені. Рештки тварини дослідять додатково в лабораторії.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли викопаний у горі тунель, якому 1700 років.

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ФотоНаукаТуреччина