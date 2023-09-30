Моторошна знахідка у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі (фото)

У 2700-річному замку Чавуштепе в Туреччині археологи знайшли гарно збережений скелет коня з бронзовим наконечником у щелепах (металевий шматок, який вставляли в рот, щоб направляти коня).

За даними Anatolian Archaeology, цей замок був побудований урартським царем Сардурі II в 750 році до нашої ери. Він належав урартам, які правили в регіоні Східної Анатолії.

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Зазначається, що минулого року на місці, де раніше було знайдено скелет, що належав людині з правлячого класу Урарту, цього року також був знайдений скелет із коня з вудилами, виготовленими з бронзи.

Дослідники повідомили, що ця знахідка "має велике значення для урартської археології", оскільки вперше знайдено такий артефакт.

"Раніше ми знаходили подібні кільця, як браслети та браслети, на людських скелетах. Ця нова знахідка має більший розмір і розміщена в середині рота коня. Ми вважаємо, що його власник використав для більш ефективного контролю над твариною. Це перший випадок, коли ми знайшли насадку у формі кільця в історії Урарту. Це показує нам, яку значну роль відігравали коні в урартському суспільстві. Ці відкриття вказують на те, що це місце належало правлячому класу", – зауважив професор, доктор Рафет Чавушоглу, який є деканом факультету мистецтв і наук Університету Ван Юзунцю Йил (YYÜ).

За словами археологів, череп і нижня щелепа коня були неушкоджені. Рештки тварини дослідять додатково в лабораторії.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли викопаний у горі тунель, якому 1700 років.

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