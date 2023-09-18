У Туреччині знайшли викопаний у горі тунель, якому 1700 років (фото)

У Туреччині 1700 років тому римляни побудували 150-метровий зрошувальний тунель, прокопавши гору. Цю споруду знайшли у межах села Гечитлі в районі Бесні Адіямана на південному сході країни.

За даними Аnatolian Аrchaeology, мешканці села знали про нього раніше, але офіційно його ідентифікували влада вперше.

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Ширина тунелю 80 сантиметрів, висота 1,5-2 метри, довжина 150 метрів. Було встановлено, що він був побудований для того, щоб відвести воду від Софраз-Крік до полів.

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Уздовж струмка побудовано водний канал, який поширюється на південні сільськогосподарські поля, зливаючись із викопаним водним тунелем.

Дослідження, проведені в районі, де знаходиться тунель з кажанами всередині, знову виявили житлові приміщення та скельні гробниці римського періоду.

Директор музею Адіяман Мехмет Алкан зауважив, що ця споруда є найдовшим водним тунелем в цій місцині.

Нагадаємо, в Іспанії робітник знайшов поміж водопровідних труб рідкісні артефакти, яким 2500 років.

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