В Турции нашли выкопанный в горе тоннель, которому 1700 лет (фото)

В Турции 1700 лет назад римляне построили 150-метровый оросительный тоннель, прокопав гору. Это сооружение нашли в пределах села Гечитли в районе Бесни Адиямана на юго-востоке страны.

По данным Аnatolian Archaeology, жители села знали о нем раньше, но официально его идентифицировали власти впервые.

Читайте также: В Швеции на дне озера обнаружили древний меч в возрасте 1500 лет

Ширина тоннеля 80 см, высота 1,5-2 метра, длина 150 метров. Было установлено, что он был построен для того, чтобы отвести воду от Софраз-Крик к полям.

Видео дня

Вдоль ручья построен водный канал, распространяющийся на южные сельскохозяйственные поля, сливаясь с выкопанным водным тоннелем.

Исследования, проведенные в районе, где находится туннель с летучими мышами, вновь обнаружили жилые помещения и скальные гробницы римского периода.

Директор музея Адиаман Мехмет Алкан отметил, что это сооружение является самым длинным водным тоннелем в этом месте.

Напомним, в Испании рабочий нашел среди водопроводных труб редкие артефакты, которым 2500 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!