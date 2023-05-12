В Мелитополе взорвали так называемого и. замминистра строительства Запорожской области

В Мелитополе в результате взрыва пострадал так называемый исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области.

Об этом сообщает Телеграмм канал Nexta Live.

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Сейчас коллаборант находится в больнице. Оккупационные СМИ утверждают, что в мусорную урну возле его подъезда положили самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина выходил из дома.

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