В Мелитополе взорвали 'начальника полиции' Александра Мищенко: погиб в подъезде собственного дома

В Мелитополе утром 27 апреля неизвестные взорвали 42-летнего колаборанта Александра Мищенко, которого оккупационные власти назначили "начальником Приазовского отделения полиции".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрыв прогремел в 5:20 у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67.

"Минус очередной предатель кремля. Утро одного из колаборантов Мелитопольщины началось с громкого билета в больницу. Взрыв, который слышали жители центральной части Мелитополя в 5:20, произошел у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67. По предварительным данным "больничный выписан "одному из руководителей оккупационной полиции, предавшего Украину и переметнувшегося на сторону врага. Путь каждого колаборанта предсказуем: вчера измена, сегодня паника, завтра расправа", — добавил он.

Видео дня

Читайте также: В Мелитополе взорвали колаборанта, который был "руководителем участковых" - СМИ (видео)

Впоследствии Федоров уточнил, что "на концерт к кобзону" отправился колаборант Александр Мищенко.

"До полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, так еще и подбил своих сотрудников стать предателями. Сегодня утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице".

По информации Telegram-канала "РИА Мелитополь", Мищенко обеспечивал охрану "начальнику военно-гражданской администрации Мелитополя" Галине Данильченко во время проведения массовых мероприятий.

Кремлевские пропагандистские ресурсы сообщают, что сработало взрывное устройство. Вроде бы Мищенко вышел из подъезда дома по улице Героев Украины, 67, после чего раздался взрыв.

Напомним, 3 апреля в оккупированном россиянами Мелитополе взорвали автомобиль Максима Зубарева, которого ранее оккупационные власти назначили "председателем" поселка Акимовка.

А в конце марта в Мелитополе взорвали автомобиль с местным колаборантом Сергеем Сковирко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!