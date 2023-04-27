У Мелітополі підірвали 'начальника поліції' Олександра Міщенка: загинув у під'їзді власного будинку

У Мелітополі зранку 27 квітня невідомі підірвали 42-річного колаборанта Олександра Міщенка, якого окупаційна влада призначила "начальником Приазовського відділення поліції".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух пролунав о 5:20 біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67.

"Мінус черговий запроданець кремля. Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні. Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними "лікарняний виписано" одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога. Шлях кожного колаборанта передбачуваний: вчора зрада, сьогодні паніка, завтра розправа", – додав він.

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Згодом Федоров уточнив, що "на концерт до кобзона" відправився колаборант Олександр Міщенко.

"До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками. Сьогодні зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні.

За інформацією Telegram-каналу "РІА Мелітополь", Міщенко забезпечував охорону "начальнику військово-цивільної адміністрації Мелітополя" Галині Данильченко під час проведення масових заходів.

Кремлівські пропагандистські ресурси повідомляють, що спрацював вибуховий пристрій. Начебто Міщенко вийшов із під'їзду будинку по вулиці Героїв України, 67, після чого пролунав вибух.

Нагадаємо, 3 квітня в окупованому росіянами Мелітополі підірвали автомобіль Максима Зубарєва, якого раніше окупаційна влада призначила "головою" селища Якимівка.

А наприкінці березня у Мелітополі підірвали авто з місцевим колаборантом Сергієм Сковирко.

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