В Минобороны планируют упростить предоставление отсрочки определенным гражданам: о ком идет речь

В Украине идет мобилизация, которая предусматривает возможность оформления отсрочки для определенных категорий граждан. Однако в Минобороны планируют упростить предоставление отсрочки двум группам.

Речь идет о студентах дневной формы обучения и многодетных родителей. После принятия изменений им уже не нужно будет ходить в ТЦК и СП для ее оформления, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Студенты дневной формы и родители, у которых есть трое и более детей, должны писать в ТЦК и СП заявление на отсрочку и предоставлять подтверждающие документы.

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"Я хочу сделать отсрочку автоматическую. Если это, например, дневная форма обучения или трое детей – многодетная семья, чтобы это не было необходимость писать заявление (просьба на отсрочку), а чтобы было просто – сбросить запрос через "Резерв+", мы сходили в Государственный реестр актов гражданского состояния, забрали данные о людях с согласия людей-пользователей, составили в "Оберег" и автоматически дали отсрочку. И только если человек не хочет эту отсрочку, он имеет возможность пойти написать заявление и отказаться. – перевернуть эту "шахматную доску", – указала она.

Черногоренко добавила, что в настоящее время монопольное право вносить данные в "Оберег" имеет только работник ТЦК (через ЦНАП это сделать нельзя).

"В частности, по поводу кейса студентов дневной формы, сейчас перестраиваем работу, чтобы работник ТЦК и СП и без ведома человека мог запросить данные в реестре Минобразования и предоставить ему отсрочку. Это потребует определенных изменений нормативно-правовых актов. Но мы это сделаем, думаю, до конца лета", – объяснила она.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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