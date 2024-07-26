В Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК

В Украине ряд граждан могут получить бронирование от мобилизации. В частности, это можно сделать через приложение Дия.

Для бронирования от мобилизации не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Об этом сказала заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона.

"Что касается ВЛК, то согласно действующему забронированному законодательству не нужно проходить ВЛК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", – сказала она.

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Ткач добавила, что для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВЛК. Она отметила, что списки на бронирование сотрудников, представленные руководителем предприятия через Дию, обрабатываются быстро.

Результаты бронирования можно увидеть в среднем уже через 15 минут после подачи заявки. По каждому сотруднику высвечивается статус – либо забронирован, либо нет. Если статус Нет, то указывается четкая причина, почему не удалось забронировать.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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