В Минюсте заявили о возможности мобилизации осужденных женщин

Ранее в Минюсте не принимали решения по осужденным женщинам, потому что мобилизованные осужденные должны служить в специальных подразделениях, а мужчин и женщин по правилам не смешивают.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в интервью YouTube-канала " Это Никто Не Будет Смотреть ".

Министр подчеркнул, что мобилизация осужденных мужчин - это вынужденный шаг, "сделанный не от хорошей жизни".

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"Не потому что здесь (в тюрьме — ред.) лучшие воины, чем на свободе, а потому что людей, на свободе, подлежащих мобилизации, не хватает. Соответственно, выходящих отсюда людей их рискованность больше. Второй аспект — по закону такие воины должны служить в специальных подразделениях, где будут заключены заключенные мужчины и заключенные женщины, по нашим правилам, тоже согласуются. заключенных, где будут и женщины, и мужчины, будет ли у них на это спрос, я не знаю Решения по ВСУ", — пояснил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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