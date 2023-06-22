В Монголии нашли самый древний фаллический кулон, которому 42 тысячи лет (фото)

Археологи в северной Монголии нашли самый древний фаллический артефакт в мире. Это кулон в форме пениса, которому 42 тысячи лет.

Как сообщает Scientific Reports, международная группа археологов в ходе раскопок на памятнике Толбор-21 нашла графитовый артефакт, который является древнейшим трехмерным изображением фаллоса когда-либо найденным в Евразии.

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Специалисты сообщили, что артефакт является подвеской или кулоном, вырезанным из графита.

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"Графит был редким материалом и не использовался в этом регионе в тот период времени", – отметил в комментарии Live Science ведущий автор исследования, археолог из Университета Бордо и Национального центра научных исследований (CNRS) во Франции Соланж Пиро.

При раскопках археологи также нашли и другие подвески, изготовленные из серпентинита, талькита и стеатита.

Напомним, археологи в Перу обнаружили под кучей мусора 3000-летнюю мумию. Исследователям пришлось вывезти 7 тысяч килограммов мусора, чтобы провести подробные раскопки.

Археолог сказал, что при жизни этого человека могли принести в жертву на последнем этапе строительства храма.

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