В Москве беспилотник атаковал территорию возле Карамишевского гидроузла (видео)

11 августа Москву атаковали беспилотники. Сообщается о вспыхнувшем возле детской клинической больницы №67 в районе Москвы-реки пожаре.

"Была сбита БПЛА самолетного типа. Рядом находится Карамишевский гидроузел", – сообщают российские паблики.

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По данным росСМИ, беспилотник был сбит в районе Москвы-реки. Обломки упали в парке возле больницы №67 вблизи гидроузла.

Тем временем утром в российской столице сообщили о временном закрытии аэропорта "Внуково" – вылеты и прилеты самолетов в аэропорт были "отложены". По данным российских пабликов, закрытие аэропорта Москвы было связано с фиксированием беспилотников. Был введен план "Ковер".

россияне в соцсетях сообщали, что во всех аэропортах российской столицы "не летали самолеты". В частности, во "Внуково" было задержано 12 рейсов, у "Домодедово" — 14 задержано, а 7 отменено, в "Шереметьево" задержан вылет трех рейсов.

По состоянию на 11:00 11 августа в аэропортах Москвы сняли план "Ковер".

Комментируя взрывы в Мокве, мэр города Сергей Собянин заявил: "Была предпринята попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. Во время падения обломков в районе Карамишевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте".

Напомним, ночью 10 августа в городе Домодедово Московской области на России произошла серия взрывов, вызвавших масштабный пожар, охвативший огромную территорию.

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