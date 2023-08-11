У Москві безпілотник атакував територію біля Карамишевського гідровузла (відео)

11 серпня Москву атакували безпілотники. Повідомляється про пожежу, що спалахнула біля дитячої клінічної лікарні №67 у районі Москви-ріки.

"Було збито БПЛА літакового типу. Поруч знаходиться Карамишевський гідровузол", – повідомляють російські пабліки.

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За даними росЗМІ, безпілотник було збито у районі Москви-ріки. Уламки впали в парку біля лікарні №67 поблизу гідровузла.

Тим часом зранку у російській столиці повідомили про тимчасове закриття аеропорту "Внуково" – вильоти й прильоти літаків в аеропорт були "відкладені". За даними російських пабліків, закриття аеропорту Москви було пов’язане з фіксуванням безпілотників. Було введено план "Ковьор".

росіяни у соцмережах повідомляли, що у всіх аеропортах російської столиці "не літали літаки". Зокрема, у "Внуково" було затримано 12 рейсів, у "Домодєдово" — 14 затримано, а 7 скасовано, у "Шереметьєво" затримали виліт трьох рейсів.

Станом на 11:00 11 серпня в аеропортах Москви зняли план "Ковьор".

Коментуючи вибухи у Мокві, мер міста Сергій Собянін заявив: "Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці".

Нагадаємо, уночі 10 серпня в місті Домодєдово Московської області на росії сталась серія вибухів, що викликали масштабну пожежу, яка охопила величезну територію.

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