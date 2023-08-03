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Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)

Билім Олена

Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)

3 серпня масштабна пожежа розгорілася на території заводу у підмосковному селі Ачкасовому. За попередніми даними, інцидент стався у Воскресенському районі.

Як повідомили російські пабліки, стовп диму помітно навіть з Москви. "Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було", – повідомляють очевидці.

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За даними росЗМІ, загорівся цех із виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки.

Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)
Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)
Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)
Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)
Під Москвою масштабна пожежа: палає акумуляторний завод (фото та відео)

Із заводу евакуюють робітників, рятувальники вже на місці. Про постраждалих поки не повідомляється.

Телеграм-канал SHOT пише, що за попередніми даними, пожежа сталася в цеху з виробництва акумуляторів на вулиці Московської села Ачкасове.

"Вибух та пожежа у Воскресенському окрузі Підмосков'я сталися на території колишнього заводу "Червоний будівельник". Нині там зберігають акумулятори. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація", – йдеться у повідомленні.

Вогонь охопив 200 квадратів цеху, де зберігаються кисневі акумулятори та місткості з літієм.

Нагадаємо, 17 липня у Єйську в росії на очах відпочивальників впав у воду літак Су-25, пілот катапультувався, проте не вижив.

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