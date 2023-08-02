У Красноярському краї розбився гідролітак: момент падіння потрапив на відео

У Красноярському краї росії сталася авіакатастрофа – упав гідролітак. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Як повідомили в пресслужбі Західно-Сибірської транспортної прокуратури, приватний гідроплан зазнав аварії під час зльоту з акваторії річки Дудинка в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Довгано-Ненецького району.

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У соцмережах з'явилося відео падіння літака. Можна побачити, що під час падіння гідролітак загорівся.

За фактом аварії повітряного судна Красноярський слідчий відділ на транспорті порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Нагадаємо, 17 липня у Єйську в росії на очах відпочивальників впав у воду літак Су-25, пілот катапультувався, проте не вижив.

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