В Красноярском крае разбился гидросамолет: момент падения попал на видео

В Красноярском крае России произошла авиакатастрофа – упал гидросамолет. В результате инцидента погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, частный гидроплан потерпел крушение во время взлета с акватории реки Дудинка в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Довгано-Ненецкого района.

Видео дня

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В соцсетях появилось видео падение самолета. Можно увидеть, что во время падения гидросамолет загорелся.

По факту крушения воздушного судна Красноярский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, 17 июля в Ейске в россии на глазах отдыхающих упал в воду самолет Су-25, пилот катапультировался, однако не выжил.

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