В Москве ликвидировали разработчика ракет Х-59/Х-69, которые запускают по Украине

В Москве были ликвидированы Михаил Шатский, заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс". Шатский отвечал за модернизацию крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрение новых беспилотных летательных аппаратов в рамках разработок КБ "Марс".

Также он занимался разработкой систем управления космическими аппаратами, используя теорию нейронных сетей для прогнозирования надежности их бортовых систем. Об этом сообщают Общественное, РБК-Украина и Бабель со ссылкой на собственные источники.

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Первым о смерти Шатского сообщил российский журналист Александр Невзоров, предположивший, что за операцией стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Официальных комментариев от российских властей по поводу этого инцидента пока нет.

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Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.