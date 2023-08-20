В Москве ввели план ''Ковёр'' в аэропортах, а в Курске беспилотник атаковал железнодорожный вокзал (видео)

В ночь на 20 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер" из-за возможной угрозы БПЛА. Самолеты перенаправляются в Шереметьево.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО предотвратило попытку пролета беспилотника в москву.

"Ночью была предпринята попытка пролета беспилотника на москву на южном направлении. Силами ПВО она была прекращена. Спасибо военным за работу", — написал Собянин в Telegram-канале.

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Тем временем в российском Курске сообщили о взрыве в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы делятся видео с небольшим пожаром в районе крыши вокзала и разбитым стеклом.

Видео дня

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник.

"По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки от осколков стекол легкие ранения получили пять человек. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, 19 августа в Новгородской области РФ дронами атаковали военный аэродром, где базируются самолеты класса "Ту".

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