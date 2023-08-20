У москві ввели план ''Килим'' в аеропортах, а в Курську безпілотник атакував залізничний вокзал (відео)

У ніч на 20 серпня в московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим" через можливу загрозу БПЛА. Літаки перенаправляють у Шереметьєво.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що ППО запобігло спробі прольоту беспілотника до москви.

"Уночі було здійснено спробу прольоту безпілотника на москву на південному напрямку. Силами ППО вона була припинена. Дякую військовим за роботу", – написав Собянін в Telegram-каналі.

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Тим часом у російському Курську повідомили про вибух у районі залізничного вокзалу. Очевидці діляться відео з невеликою пожежею в районі даху вокзалу та розбитим склом.

Відео дня

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, Курськ у ніч проти 20 серпня атакував український безпілотник.

"За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа", – написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, унаслідок атаки від осколків стекол легкі поранення отримали п'ятеро людей. На місці працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, 19 серпня у Новгородській області рф дронами атакували військовий аеродром, де базуються літаки класу "Ту".

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