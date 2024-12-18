В Национальном центре ядерных исследований Польши произошел взрыв: существует ли радиационная угроза (видео)

На территории Национального центра ядерных исследований в Отвоцке под Варшавой произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Инцидент произошел в среду перед обедом. Причиной пожара стал взрыв газа в лаборатории, арендованной посторонней компанией.

Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать благодаря слаженной работе 40 пожарных. Пожар не вызвал серьезной угрозы для исследовательского реактора MARIA, поскольку произошел на значительном расстоянии от него.

Кроме того, власти уверяют, что нет радиологического риска для окружающей среды и людей, пишет Rmf24.

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В результате взрыва газа и последующего пожара пострадали двое работников. Известно, что их состояние не критично, но детали относительно их травм пока не разглашаются.

Взрыв и пожар в Национальном центре ядерных исследований Польши. Источник: Скриншот с видео

Взрыв и пожар в Национальном центре ядерных исследований Польши. Источник: Скриншот с видео

Национальный центр ядерных исследований (NCBJ) – один из ведущих научных институтов Польши. Кроме реактора MARIA, являющегося единственным ядерным исследовательским реактором в стране, NCBJ занимается разнообразными исследованиями в области ядерной физики и технологий. Институт также имеет научно-технологический парк Świerk, что является важной частью его структуры.

Напомним, в Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла.

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