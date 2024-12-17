У Вануату стався потужний землетрус магнітудою 7,3 (відео)

У столиці Вануату, місті Порт-Віла, стався землетрус магнітудою 7,4, який спричинив значні руйнування та загибель щонайменше однієї людини. За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр підземних поштовхів був на глибині 10 км. Після основного поштовху відбулося кілька афтершоків.

Землетрус пошкодив будинки, автомобілі та інфраструктуру. Поліція підтвердила смерть однієї людини, кілька осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Місцеві ЗМІ повідомляють про людину, яка залишилася під завалами. Про це повідомляє Reuters

Зсуви ґрунту заблокували дорогу між Порт-Вілою та міжнародним морським терміналом. Значних ушкоджень зазнала будівля, де розташовані посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.

Міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило про перебої зі зв’язком по всій країні. Верховна комісія Австралії також заявила про пошкодження своїх комунікаційних систем.

Речник посольства США у Папуа-Новій Гвінеї підтвердив "значні пошкодження" диппредставництва США у Порт-Вілі.

Нагадаємо, у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки.

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