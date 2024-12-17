В Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 (видео)

В столице Вануату, городе Порт-Вила, произошло землетрясение магнитудой 7,4, повлекшее значительные разрушения и гибель по меньшей мере одного человека. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. После основного толчка произошло несколько афтершоков.

Землетрясение повредило дома, автомобили и инфраструктуру. Полиция подтвердила смерть одного человека, несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Местные СМИ сообщают о человеке, который остался под завалами. Об этом сообщает Reuters

Оползни заблокировали дорогу между Порт-Вилой и международным морским терминалом. Значительные повреждения получило здание, где расположены посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии сообщило о перебоях со связью по всей стране. Верховная комиссия Австралии заявила о повреждении своих коммуникационных систем.

Представитель посольства США в Папуа-Новой Гвинее подтвердил "значительные повреждения" диппредставительства США в Порт-Вили.

Напомним, в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

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