В Нидерландах в квартале красных фонарей нашли пол, вымощенный костями (фото)

Археологи в Нидерландах совершили удивительное открытие во время раскопок в квартале красных фонарей Ахтердам в центре Алкмаара. В старинном здании они обнаружили пол, выполненный из сочетания плитки и костей животных.

Обнаруженная конструкция стала подлинной загадкой для исследователей и уже привлекла внимание историков и археологов. Особенность находки заключается в том, что пробелы между напольными плитками были заполнены пястными и плесневыми костями крупного рогатого скота, сообщает Streekstad Centraal.

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Эти кости тщательно обработали, распыляя на одинаковую высоту, и выложили в узор, верхней или нижней частью вверх.

Предварительный анализ позволяет предположить, что пол датируется XV веком. Нынешнее здание было построено в 1609 г., что свидетельствует, что кости могли быть использованы ранее. Археологи работают над определением точного возраста материалов, а также над выяснением цели такого необычного строительного решения.

В Нидерландах нашли уникальный пол из костей животных. Источник: nhnieuws.nl

"Этот пол мог быть создан как из практических, так и символических соображений", — отметила археолог Нэнси Де Йонг. Кости, вероятно, использовали как дешевый строительный материал, или они могли иметь символическое значение, связанное с деятельностью, осуществлявшейся в этом помещении.

Использование костей в строительстве является редким явлением. Подобные примеры находили в других городах Нидерландов, таких как Горн, Энкхейзен и Эдам. В Горне, как и Алкмааре, кости также комбинировали с плиткой, выкладывая их по определенному шаблону.

В Нидерландах нашли уникальный пол из костей животных. Источник: StreekstadCentraal/youtube.com

В Нидерландах нашли уникальный пол из костей животных. Источник: StreekstadCentraal/youtube.com

В Нидерландах нашли уникальный пол из костей животных. Источник: StreekstadCentraal/youtube.com

В настоящее время пол находится под дополнительными исследованиями. Археологи пытаются выяснить, насколько велика эта конструкция и использовалась ли она в бытовых или коммерческих целях.

Советник по культурному наследию Анджо ван де Вен назвал открытие исключительным. "Эта находка демонстрирует, что история скрывает много тайн, которые мы только начинаем раскрывать", — отметил он.

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