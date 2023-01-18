В Норвегии археологи обнаружили старейший в мире рунический камень с надписями (фото)

В Норвегии археологи нашли самый старый в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на прагерманском языке.

Ученые из Музея истории культуры в Осло рассказали, что руны вырезаны на плоском квадратном блоке красновато-коричневого песчаника. Об этом сообщает Kulturhistorisk museum.

Камень нашли возле Тирифиордена, к западу от Осло, во время раскопок древнего могильника перед строительством железнодорожного пути. Его размер – 30 на 30 сантиметров.

По данным Музея истории культуры Осло, датировка костей и дерева, найденных в могиле рядом с руной, свидетельствует о том, что она была написана где-то между первым и 250 годом нашей эры.

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Рунный камень сделан из красновато-коричневого песчаника Рингерикса и был назван в честь места его открытия Свингерудштайнен.

Восемь рун, которые были расшифрованы как слова Idiberug, Idibergu, Idiberga или Idiberung на прагерманском языке, предшествующем древнескандинавскому языку, высечены на камне.

Профессор Кристель Зилмер из Музея истории культуры Университета Осло сказала: "Текст, возможно, касается женщины по имени Идибера, а надпись может означать "Для Идиберы".

Руны впервые появились во 2 веке нашей эры и продолжали действовать в эпоху викингов и во времена позднего средневековья. Когда скандинавские народы были христианизированы около 700 г. р. е. в Центральной Европе и 1100 г. н. э. в северной Европе, руны, как правило, были заменены латинским алфавитом

В Норвегии было обнаружено около 30 рунных камней железного века.

Напомним, что археологи обнаружили 21 гробницу времен династии Западная Хань (202 г. до н. э. – 9 г. н. э.) во время исследования комплекса недвижимости в Чанша, провинция Хунань, Китай. С начала раскопок в октябре в гробницах было обнаружено более 234 групп захоронений.

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