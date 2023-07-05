В Норвегии пара случайно обнаружила могилу эпохи викингов и древний меч (фото)

Норвежская пара, Оддбьорн Холум Хейланд и его супруга Анна, неожиданно стали участниками археологического открытия, когда решили расширить свой дом. Во время раскопок в их саду в районе Сетесдал, на юге Норвегии, они наткнулись на нечто необычное, оказавшееся могилой эпохи викингов.

Событие произошло 30 июня, когда Хейланд рыл небольшую яму, чтобы расширить место между домом и участком. Он заметил продолговатый камень, оказавшийся частью надгробия. Продолжая рыть, он внезапно нашел железный меч.

Находка была особенно ценна, поскольку меч был хорошо сохранен и принадлежал эпохе викингов, сообщает Science in Norway.

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Хотя в Норвегии найдено около 3500 мечей викингов и могил оружия, находка меча и могилы в собственном саду все же является редким событием. Археологи, осмотревшие находку, подтвердили ее историческое значение.

Эксперты Йоаким Винтерволл и Йо-Симон Фршауг Стокке из музея истории культуры в Осло прибыли на место раскопок, чтобы исследовать находку. Согласно данным Винтерволла, меч принадлежал эпохе викингов, ориентировочно концам 800-х и начале 900-х годов. Рукоятка меча имеет специфический стиль, позволяющий более точно установить его происхождение и датировку.

После находки Хейланд придерживался советов археологов, остановив копание и обеспечив безопасное хранение меча. Он также сообщил о находке в муниципалитете округа, чтобы провести дальнейшие исследования и сохранение этого ценного артефакта.

Эта необычная археологическая находка еще раз напоминает, что история может быть рядом с нами даже в наших собственных садах. Она подчеркивает важность бережного отношения к культурному наследию и сотрудничеству между археологами и общиной для сохранения нашего общего прошлого.

Напомним, в июне 2023 года в Норвегии во время археологического исследования перед ремонтом канализационной трубы в Тронхейме была обнаружена круглая игра из мыльного камня с рунами. Это лишь второй известный игровой элемент с рунической надписью, найденной когда-либо в Норвегии.

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