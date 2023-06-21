В Норвегии обнаружили игровой элемент с рунической надписью: таковых нашли всего два (фото)

В Норвегии во время археологического исследования перед ремонтом канализационной трубы в Тронхейме была обнаружена круглая игра из мыльного камня с рунами. Это лишь второй известный игровой элемент с рунической надписью, найденной когда-либо в Норвегии.

Во время раскопок обнаружена углубленная яму с археологическими слоями средневековья. Об этом сообщает The History Blog.

Самая глубокая часть ямы датирована периодом между 1000 и 1150 годами нашей эры. Слой угля над ней был лишь поздней и датируется 1030-1180 годами нашей эры. Фишка для игры из мыльного камня была найдена между двумя слоями.

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Археологи поначалу подумали, что линии, вырезанные на круглой поверхности, могут быть стилизованными цветочными мотивами, но геометрия также напоминала рунические надписи, хотя и изложены художественно.

Команда прислала изображение фрагмента с высоким разрешением рунолога Карен Ленгшолт Холмквист. Она была так заинтригована, что обязана была узреть объект лично. В это время она окончательно определила, что украшение – это руническое письмо.

На рунах читается "siggsifr". Вероятно, это имя, часто встречающееся в рунических надписях на небольших предметах, таких как игровая часть. "Sig", что означает "борьба" на скандинавском языке, является префиксом для мужских и женских имен.

Буква "r" в конце означает, что это мужское имя. "Сифр" – это поэтическая метафора, означающая "брат", поэтому, возможно, это имя означало "брат по оружию". Имя могло указывать на лицо, обладающее игровой фигурой, или лицо, которое его написало. Это также может быть побочная ссылка на саму фигуру, название роли, которую она исполняет, как эквивалент лошади или слона в шахматах.

Напомним, в Виндоланде на севере Англии была обнаружена римская военная награда в возрасте 1900 лет.

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