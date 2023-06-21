У Норвегії виявили ігровий елемент із рунічним написом: таких знайшли всього два (фото)

У Норвегії під час археологічного дослідження перед ремонтом каналізаційної труби в Тронхеймі виявили круглу гру з мильного каменю з рунами. Це лише другий відомий ігровий елемент із рунічним написом, коли-небудь знайдений у Норвегії.

Під час розкопок виявлено заглиблену яму з археологічними шарами середньовіччя. Про це повідомляє The History Blog.

Найглибша частина ями датована періодом між 1000 і 1150 роками нашої ери. Шар вугілля над нею був лише трохи пізнішим і датується 1030-1180 роками нашої ери. Фішку для гри з мильного каменю було знайдено між двома шарами.

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Археологи спочатку подумали, що лінії, вирізані на круглій поверхні, можуть бути стилізованими квітковими мотивами, але геометрія також нагадувала рунічні написи, хоча й викладені художньо.

Команда надіслала зображення фрагмента з високою роздільною здатністю рунологу Карен Ленгшолт Холмквіст. Вона була настільки заінтригована, що змушена була побачити об’єкт особисто. Саме тоді вона остаточно визначила, що прикраса – це рунічне письмо.

На рунах читається "siggsifr". Ймовірно, це ім’я, яке часто зустрічається в рунічних написах на невеликих предметах, таких як ігрова частина. "Sig", що означає "боротьба" скандинавською мовою, є префіксом для чоловічих і жіночих імен.

Літера "r" у кінці означає, що це чоловіче ім’я. "Сіфр" – це поетична метафора, що означає "брат", тому, можливо, це ім’я означало "брат по зброї". Ім’я могло вказувати на особу, яка володіла ігровою фігурою, або особу, яка її написала. Це також може бути побічне посилання на саму фігуру, назву ролі, яку вона виконує, як еквівалент коня чи слона в шахах.

Нагадаємо, у Віндоланді на півночі Англії виявили римську військову нагороду віком 1900 років.

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