В Норвегии во время строительства дороги был найден языческий храм с золотыми сокровищами (фото)

В Норвегии археологи нашли клад золота во время работ по строительству дороги в Вингроме. Эта местность находится на берегу норвежского озера Мёса.

Музей истории культуры Норвегии сообщает, что были найдены монеты "золотых старцев". Они были обнаружены в остатках языческого храма, где предварительные раскопки обнаружили тридцать подобных золотых предметов со штамповкой за последние три десятилетия.

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"Золотые слитки - это крошечные кусочки золотой жести, тонкие как бумага или алюминиевая фольга. Чаще всего они квадратные и размером только с ноготь. У золотой жести есть штампованные фигуры, и лишь за несколькими исключениями мотив на сохранившихся норвежских находках состоит из пары, стоящей один против одного – мужчины налево и женщины направо", – говорится в сообщении

Несмотря на то, что золотые фигуры так малы, мотивы отличаются поразительным количеством деталей. Изображенная на монете женщина имеет платье со шлейфом и плащом, а у мужчины короткий халат, чтобы были видны ноги. Также на монетах изображения мужчин высечено с плащом и украшениями.

"Золотые старцы действительно настолько детальны и разнообразны, что являются источником для изучения обычаев одежды того времени и для иконографических исследований", - говорят археологи.

Отмечается, что большинство подобных монет в древности имели мифическое или ритуальное значение. Ученые считают, что на них высечены фигурки супругов – бога привычки Фроя и дочь Йоты Герд. Их приносили в жертву во время свадеб или во время ритуалов плодородия.

Также было предположено, что золотые монеты являются разновидностью "храмовых денег", как средство платежа в ритуальной сфере.

Напомним, водопроводчик в Испании случайно наткнулся на золотые украшения, которым 2500 лет.

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