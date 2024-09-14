В Одесской области нашли артефакты, указывающие на потерянный античный город (фото)

После долгих исследований археологи совершили сенсационное открытие в Одесской области. Исследователи обнаружили артефакт, указывающий на существование потерянного античного города, о котором долгое время ходили легенды.

Обнаруженная косметическая емкость, предназначенная для приготовления перламутровой пудры, имеет большое значение для науки. Этот артефакт подобен находкам из древней столицы Боспорского царства – Пантикапея. Такая находка свидетельствует о высоком уровне развития культуры и цивилизации в этом регионе в древности, сообщил исследователь и краевед Олег Курносов.

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Кроме косметической емкости, археологи обнаружили фибулы, бусины и бронзовый накосник (предмет, который женщины обычно вплетали в свои длинные косы). Эти предметы свидетельствуют о том, что женщины в этом городе уделяли большое внимание своему облику и использовали разнообразные украшения.

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Античная находка из Килии. Источник: Олег Курносов/facebook.com

Это открытие позволяет представить быт древних жителей этого региона, их обычаи и эстетические предпочтения. Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки помогут уточнить местонахождение потерянного города и раскрыть еще больше тайн его истории.

Обнаруженные артефакты подтверждают, что территория современной Одесщины была заселена еще в древности. Жители этого региона имели развитую культуру и тесные торговые связи с другими народами.

Это открытие имеет большое значение для украинской археологии и истории. Оно свидетельствует о богатом культурном прошлом нашей страны и подтверждает, что территория Украины была заселена людьми с давних времен.

Напомним, в средневековом доме в Болгарии нашли 1500-летнее сокровище.

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