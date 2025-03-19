В одном из украинских городов рекордно подорожало жилье: какие цены и чем они вызваны

Львов удерживает позицию самого дорогого города Украины по стоимости жилья: в 2025 году стартовая цена квадратного метра в новостройках составит от 40 000 грн, а в центральной части города будет превышать 65 000 грн/м². Рынок аренды также демонстрирует рост – сейчас минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в новостройке достигает 14 000 грн в месяц. Ценовая динамика указывает на дальнейшее подорожание недвижимости, что делает Львов одним из самых перспективных городов для инвесторов.

Как сообщили в корпорации недвижимости "РИЕЛ", с 2023 года львовский рынок жилья начал быстро восстанавливаться. Девелоперы возобновили ранее приостановленные проекты, начали реализацию новых жилых комплексов и внедрили инновационные технологии, направленные на повышение энергоэффективности зданий. Об этом пишет OBOZ.UA.

Причины роста спроса на жилье во Львове

Внутренняя миграция: город превратился в главный центр для переселенцев из регионов, подвергшихся последствиям войны. Это значительно повысило потребность в жилье как на рынке покупки, так и в сегменте аренды.

Расширение бизнес-среды : во Львове активно увеличивается количество IT-компаний, стартапов и коммерческих предприятий, что создает спрос на современное и комфортное жилье для специалистов.

: во Львове активно увеличивается количество IT-компаний, стартапов и коммерческих предприятий, что создает спрос на современное и комфортное жилье для специалистов. Привлекательность для инвесторов: устойчивый рост цен на недвижимость и высокий уровень спроса на аренду делают город выгодным вариантом для капиталовложений в жилую недвижимость.

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Стоимость жилья в новостройках в 2025 году

Цены на жилье во Львове существенно выросли по сравнению с 2023 годом, поднявшись на 15-20%. Основными факторами такого подорожания стали инфляционные процессы, повышение цен на строительные материалы и рост зарплат в строительной отрасли.

центр города – от 65 000 грн/м²;

– от 65 000 грн/м²; районы с развитой инфраструктурой – от 50 000 грн/м²;

– от 50 000 грн/м²; пригород – от 40 000 грн/м².

Также Львов удерживает лидерство по темпам роста стоимости аренды среди украинских городов. За последние годы цены на аренду почти удвоились. Если в 2021 году снять однокомнатную квартиру в новостройке можно было за 8 000 – 10 000 грн в месяц, то в 2025 году минимальная стоимость аренды стартует от 14 000 грн.

Ключевые факторы роста цен

высокий спрос на жилье – количество желающих арендовать квартиру значительно превышает предложение на рынке;

– количество желающих арендовать квартиру значительно превышает предложение на рынке; развитие городской инфраструктуры – усовершенствование транспортной сети, открытие новых бизнес-центров и учебных заведений способствует росту стоимости недвижимости;

– усовершенствование транспортной сети, открытие новых бизнес-центров и учебных заведений способствует росту стоимости недвижимости; увеличение расходов на коммунальные услуги – подорожание содержания жилья непосредственно повлияло на повышение арендной платы.

Ранее мы говорили, что цены на недвижимость в Украине взлетают.

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