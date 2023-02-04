В оккупированной Кадиевке подстрелили россиянина Мангушева, который на концерте выступал с черепом вроде бы защитника Азовстали в руках (фото)

В оккупированной Кадиевке в Луганской области подстрелили российского пропагандиста Игоря Мангушев, который в прошлом году во время выступления со стендапом в клубе вышел на сцену с человеческим черепом. Он утверждал, что эти останки принадлежали одному из украинских бойцов, защищавших "Азовсталь".

Сегодня российские телеграммы-каналы сообщили, что Мангушеву выстрелили в голову, однако он выжил. В настоящее время российский националист находится в реанимации.

"4.02.23 в 00:30 капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС рф, командир взвода антиБПЛА и член ОПСБ Игр "Берег" Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов, ЛНР со слепой огнестрельной пулевой раной", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что врачи выяснили: ранение Мангушеву нанесено из короткоствольного оружия, пуля (приблизительно 9 мм) в затылочно-теменной области. По словам медиков, состояние российского оккупанта "стабильно тяжелое, с негативной тенденцией".

ТГ-канал оккупантов опубликовал фото раненого Мангушева.

Справка: 36-летний российский националист Игорь Мангушев (позывной "Берег", настоящая фамилия Реймер) является лидером националистического движения "Светлая Русь". Также его считают основателем ПИК "ENOT Corp.", подозреваемым в сотрудничестве с ФСБ рф.

Мангушев в своем личном телеграм-канале "Записки авантюриста" призвал к убийствам мирного населения Украины.

Когда летом прошлого года Мангушев выступал со стендапом в одном из российских клубов, вышел на сцену с черепом. Во время своего "перфоманса" он, в частности, заявлял следующее: "Почему не может быть примирение? Украина должна быть деукраинизирована. российские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы сражаемся не с людьми, мы сражаемся с идеей". Националист заявлял, что нужно стереть национальную идентичность и убить всех, кто считает себя украинцем.

В последнее время Мангушев участвовал в боях на востоке Украины в составе российской армии.

Издание Медуза сообщало, что именно Игорь Мангушев может быть автором символа "Z", который российская армия активно использует для обозначения военной техники, а на россии эта буква стала символом так называемой "СВО".

Напомним, вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Они уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

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