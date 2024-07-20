В оккупированном Донецке нанесен удар по базированию российских военных (фото, видео)
20 июля 2024 года в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Оккупанты заявили о ракетной атаке ВСУ по Петровскому району Донецка.
"Рано утром произошло возгорание крыши автобусного парка "Донгортех". Сообщил глава столицы "ДНР" Алексей Кулемзин", – пишут оккупанты в соцсетях.
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В сети появились фото и видео с места прилета.
Тем временем в украинских пабликах пишут, что Силы обороны Украины нанесли удар по территории автобусного парка "Донгортех" в Донецке, где базировались российские военные.
Пока о пострадавших и погибших не сообщает ни российская, ни украинская сторона.
На днях, напомним, серия взрывов прогремела в оккупированном Луганске. Здесь произошел прилет по вертолетной площадке у авиационного училища.
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