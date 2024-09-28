В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами: есть погибшие и пострадавшие

В приграничной зоне с Афганистаном произошло авиационное происшествие с участием вертолета с российскими авиаторами. Инцидент привел к жертвам и травмированным.

По данным Reuters, 28 сентября на севере Пакистана потерпел крушение чартерный вертолет с 14 лицами на борту, включая российских пилотов.

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после старта в неспокойном регионе Северного Вазиристана вблизи границы с Афганистаном.

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В результате происшествия погибли по меньшей мере 6 человек. Еще 8 получили повреждения и были доставлены в больницу. Как сообщается, вертолет был арендован частной фирмой в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Напомним, в Северной Осетии разбился Су-34, два пилота погибли

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