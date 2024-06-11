У Північній Осетії розбився Су-34: два пілоти загинули

У горах Північної Осетії розбився літак Су-34 повітряно-космічних сил Росії.За інформацією міноборони РФ, екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи Су-34 у Північній Осетії в міноборони Росії назвали технічну несправність.

Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС.

Як додали згодом пропагандисти ТАСС, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту. За їхніми даними, машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На місце падіння літака вилетіла комісія повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, десантники ефектно знищили групу російських штурмовиків поблизу Новомихайлівки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!