В горах Северной Осетии разбился самолет Су-34 воздушно-космических сил России. По информации минобороны РФ, экипаж самолета погиб. Предварительной причиной крушения Су-34 в Северной Осетии в минобороны России назвали техническую неисправность.

Об этом сообщило российское государственное пропагандистское информагентство ТАСС.

Как добавили впоследствии пропагандисты ТАСС, самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По их данным, машина упала в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На место падения самолета вылетела комиссия воздушно-космических сил РФ.

Напомним, десантники эффектно уничтожили группу российских штурмовиков вблизи Новомихайловки.

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