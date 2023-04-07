В ПФУ объяснили, кому из украинцев отменят выплату пенсий

Среди украинских пенсионеров многие были вынуждены выехать за пределы страны из-за войны. Некоторые граждане планируют оставаться за границей на длительное время.

Такие пенсионеры переживают, смогут ли они и дальше получать украинскую пенсию. Специалисты из Пенсионного фонда объяснили, при каких условиях выплаты будут прекращены.

В частности, если пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства, пенсию выплачивать не будут. Оформлением выезда на ПМЖ занимается ДМС.

Читайте также: Некоторые пенсионеры в Украине получат плюс 70% к пенсиям

Именно это ведомство передает данные в Пенсионный фонд. Получив информацию по переезду на постоянное место жительства, ПФУ прекращает выплату пенсии.

Видео дня

Пенсионер также может подать заявление и документы о выезде на постоянное место жительства за границу и получить пенсию за шесть месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Это предусмотрено статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!