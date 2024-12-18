В ПФУ предупредили об изменении требований для получения пенсии: когда ждать нововведения

В Украине с 1 января 2025 начнут действовать новые правила для получения пенсии по возрасту. Для граждан, планирующих выйти на заслуженный отдых в 60 и 63 годы, возрастут требования к страховому стажу. В то же время, для выхода на пенсию в 65 лет требования останутся неизменными: достаточно будет иметь 15 лет стажа. Об этих изменениях предупредили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для выхода на пенсию в 60 лет с 2025 года необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если же стажа меньше, но от 22 до 31 года, то пенсионные выплаты будут назначаться в 63 года. В случае, если страховой стаж составляет от 15 до 21 года, право на пенсию будет возникать в возрасте 65 лет.

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Особенностью изменений является то, что продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет, будет постепенно увеличиваться до 2028 года. Уже через четыре года, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

По данным ПФУ, граждане, имеющие менее 15 лет стажа, не смогут получить пенсию, но им будет назначена государственная социальная помощь по достижении 65 лет. Это предполагает определенную финансовую поддержку для тех, кто не накопил достаточно страхового стажа.

Кроме этого, начиная с 2028 года, граждане, имеющие 40 и более лет страхового стажа, смогут выходить на пенсию независимо от возраста. Это станет стимулом для продолжительной трудовой деятельности и накопления стажа.

Проверить свой страховой стаж можно онлайн через портал ПФУ. Для этого нужно пройти верификацию с помощью системы "Действие" или через банк. В персональном кабинете можно узнать свой стаж, ориентировочную дату выхода на пенсию и размер будущих выплат.

Однако важно помнить, что на портале ПФУ отображается только стаж, накопленный после 2004 года. Данные о периодах работы до этого времени можно проверить по трудовой книжке или другим документам.

Новые требования к пенсионному стажу становятся частью продолжительного процесса пенсионной реформы в Украине. Они направлены на стимулирование официальной занятости, увеличение продолжительности страхового стажа и обеспечение стабильности пенсионной системы.

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