В Польше беспокоятся о потере украинских работников из-за закона о мобилизации

Кадровые агентства Польши обеспокоены возможной потерей украинских работников из-за нового закона о мобилизации. В частности, по требованию обновить данные в военкоматах.

Эта обязанность касается всех военнообязанных граждан Украины, включая тех, кто находится за границей. Об этом сообщает Business Insider.

По данным страхового учета, в Польше работает около 760 тысяч украинцев, из которых около 52% составляют мужчины. Большинство из них занимают рабочие должности в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и торговле.

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Невыполнение требования обновления данных может привести к непродлению или невыдаче документов, разрешающих пребывание и работу в Польше. Хотя массовый и внезапный отток украинских работников не ожидается, в долгосрочной перспективе это может привести к потере тысяч специалистов.

Больше всего рискуют компании, где большинство работников составляют мужчины, например в строительной и промышленной сферах. Легкой и пищевой промышленности, где преобладают женщины, проблема не угрожает.

Польские компании уже сейчас испытывают нехватку рабочей силы, и потеря украинских работников может усугубить эту проблему. Это может привести к увеличению затрат на поиск и обучение новых сотрудников, а также к замедлению темпов экономического роста.

Правительство Польши должно рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство или предоставление льгот украинским работникам, чтобы предотвратить их отток и сохранить стабильность на рынке труда.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто сможет получить автоматическую отсрочку от мобилизации.

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