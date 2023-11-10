В Полтавской области из-за тумана произошло масштабное ДТП: столкнулись 10 автомобилей (видео)

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие из-за густого тумана. На трассе Киев-Зарков вблизи населенного пункта Решетиловка столкнулись 10 автомобилей.

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Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также опубликовано видео с места происшествия.

Как рассказали в областной полиции, предварительно обошлось без пострадавших, пишет Кременчугская газета.

Стало известно, что 10 ноября около 6.45 на автодороге Полтава – Александрия, в селе Шевченко, Мачуховской общины произошло ДТП, в котором погиб водитель легковушки.

Прессслужба полиции сообщила, что столкнулись Honda Accord и ВАЗ 21099. В результате столкновения 24-летний водитель ВАЗ погиб на месте ДТП.

Напомним, в Виннице вечером 9 ноября вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил здания на улице Гонты – это были склады со строительными материалами.

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