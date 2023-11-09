В Виннице вспыхнул масштабный пожар: что известно (видео)

В Виннице вечером 9 ноября вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил здание на улице Гонты.

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На месте происшествия работают ГСЧС и спецслужбы. По предварительным данным, горят складские помещения, сообщили местные СМИ.

В сети обнародовали видео, где можно увидеть сильный огонь. Над местом пожара поднимается столб густого дыма.

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По словам спикера областных спасателей Оксаны Урбанской, горят складские помещения, где хранится ламинат. Площадь пожара – около тысячи кв. На месте работают 40 спасателей. Огонь удалось локализовать.

Напомним, ранее в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа.

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