У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: що відомо (відео)

У Вінниці ввечері 9 листопада спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив будівлі на вулиці Гонти.

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На місці події працюють ДСНС та спецслужби. За попередніми даними горять складські приміщення, повідомили місцеві ЗМІ.

У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити сильний вогонь. Над місцем пожежі здіймається стовп густого диму.

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За словами речниці обласних рятувальників Оксани Урбанської, горять складські приміщення, де зберігається ламінат. Площа пожежі – близько тисячі кв.м. На місці працюють 40 рятувальників. Вогонь вдалося локалізувати.

Нагадаємо, раніше у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося через витік газу.

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