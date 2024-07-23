В Раде рассказали, сколько заключенных уже присоединились к ВСУ

Верховная Рада 8 мая приняла закон, предусматривающий добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. С того момента к Вооруженным силам Украины присоединились около 3,8 тысяч узников.

Об этом заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде". Речь идет о бывших заключенных, подписавших контракт с ВСУ.

"3,8 тысячи заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", – отметил он.

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Костенко добавил, что в настоящее время спрос на мобилизацию в Вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже вступили на службу. В то же время он считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета выразил мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации находящихся в СИЗО граждан. По его убеждению, это позволит вовлечь в службу еще больше людей.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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